Volitve na vzhodu Nemčije naznanjajo politični pretres

Septembra bodo v Nemčiji potekale volitve parlamentov treh vzhodnonemških zveznih dežel, v Turingiji, Saški-Anhaltu in Brandenburgu. Povsod se zmaga nasmiha skrajno desni Alternativi za Nemčijo, pri čemer ankete enake možnosti za zmago AfD in krščanskodemokratski CDU pripisujejo v Saški-Anhaltu. Volitve zaradi izjemno slabih napovedi koalicijskemu trojčku pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza in velike podpore novi populistični stranki Sahre Wagenknecht napovedujejo pravi politični pretres.