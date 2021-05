Plodišča mentalne nemoči

V nadaljevanju preberite:



Pri branju knjige gre za intimno doživetje, do katerega ne sežejo lepljivi prsti koristoljubnežev. A branje je treba osvojiti, ga privzgojiti, kar je čedalje težja naloga v svetu, v katerem si je forma pokorila vsebino. Pri nas to poslanstvo z odliko opravlja Bralna značka, ki prav letos praznuje 60 let obstoja.