Več kot 191.900 učencev in okoli 84.100 dijakov se je danes po državnem prazniku zbudilo v prvi dan dobrih devet tednov dolgih počitnic. V teh dneh smo po spletu brali zapise staršev, učiteljev, ravnateljev, ki so čestitali otrokom za zaključek šolskega leta. Kakršen koli je že bil. Drug za drugim so opozarjali, da otrok ni ocena, ki jo je prinesel zapisano v spričevalu.