Pod nesrečno zvezdo

Čeprav so predsedovanja svetu EU izgubila precej pomena, so zlasti za manjše države velika priložnost. Lahko se predstavijo s sodobnimi zamislimi in predlogi, ki bodo soustvarjali Evropo 21. stoletja. V takšnem spominu je za mnoge ostalo predsedovanje Estonije pred štirimi leti, ki je jasno kazalo smer v digitalno prihodnost sveta.



Slovenija je država članica, ki v bruseljskih krogih pred prevzemom predsedovanja izstopa z delovanjem vlade in negotovostjo o njenih namerah. Napadi na pravosodje, obračunavanje vladajočih na čelu s premierom Janezom Janšo z mediji, njegova os z Viktorjem Orbánom in blokada imenovanja evropskih delegiranih tožilcev so spodbudili resne dvome o evropski usmerjenosti nekdanje »najboljše učenke«.