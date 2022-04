Poletni virus nalezljive vrste

V nadaljevanju preberite:

Festivalov je bilo pred pandemijo na pretek, za vse okuse so bili, za vsako razpoloženje, starost, spolno usmerjenost ali denarnico, nekateri so bili butični ali alternativni, drugi spektakelski. In potem jih ni bilo. Le kaj bi bilo lepšega kot vrnitev v staro normalnost, ki ni poznala mask in je bilo nalezljivo le navdušenje nad vsakokratnim programom in gostujočimi izvajalci!