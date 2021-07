Politično prebujenje mladih

Če se bo po statistični obdelavi podatkov o volilni udeležbi potrdila domneva o aktivaciji mladih, so že tudi jasni obrisi tem, ki bodo zaznamovale bližajočo se kampanjo za državnozborske volitve.

Načrt o privatizaciji obal morja, jezer in rek je padel. Referendum je državljanom dal priložnost, da neposredno pokažejo, v kakšni prihodnosti si želijo živeti.Aktivacija volilnega telesa je bila pri tem očitna, statistična obdelava podatkov po starosti pa bo čez nekaj dni najverjetneje potrdila tudi ocene, da je referendum o vodi zbudil mladi del volilnega telesa. Le upati je, da prebujenje ne bo samo trenutno, saj bi to občutno premešalo karte na političnem parketu.Čeprav je voda življenjska tema, ki nima politične barve ali okusa, in je bil referendum predvsem glasovanje o njenem varovanju, je včeraj šlo tudi za glasovanje o vladi. Vendar izida ne gre razumeti kot uspeh opozicije, pač pa bolj kot nezaupnico vladi. Če bi bilo nasprotno in zakon ne bi padel, bi vlada po ocenah analitikov dobila zelo pomemben atribut legitimnosti in bi lahko v miru vladala do volitev.Odločen ne in rekordna udeležba že na predčasnem glasovanju, in to kljub poletnim dopustom, sta jasen pokazatelj razpoloženja volilnega telesa in povsem neumestni so očitki, da je bil referendum ugrabljen in zlorabljen za druge cilje.Novelo zakona o vodah so pravzaprav podpirale le vladne stranke.Na nasprotnem bregu pa so stale vodarska stroka, raziskovalne ustanove, nevladne okoljske organizacije in seveda opozicija. V nasprotovanju jih je vse združila ideja, da bi se na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer dovolilo gradnjo enostavnih objektov in objektov v javni rabi. Kaj pravzaprav so ti objekti? Gre za gostinske, poslovne, upravne, trgovske, obredne stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, za promet, za izvajanje komunikacij in druge nestanovanjske stavbe, če so namenjene javni rabi, in javne površine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice in rekreacijske površine.Ljudem se poleg onesnaževanja zraka zdi eden najbolj pomembnih problemov za Slovenijo prav voda. Če se bo po statistični obdelavi podatkov o volilni udeležbi potrdila domneva o aktivaciji mladih, pa so že tudi jasni obrisi tem, ki bodo zaznamovale bližajočo se kampanjo za državnozborske volitve.