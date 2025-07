| Komentarji PREMIUM

Dve leti po poplavah je najhujša negotovost

Cene zemljišč so se dvignile v nebo, vsak mesec je dražja tudi gradnja. Tudi zato so v Letušu verjeli in zaupali, da bo država zanje poskrbela.

Galerija Če so bile nekatere stvari narejene zelo hitro, pa se je zlasti pri gradnji novih hiš za prizadete v poplavah in plazovih zavleklo. FOTO: Blaž Samec/Delo