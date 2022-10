Pozabljeni vzroki našega sovraštva

V nadaljevanju preberite:

Na zadnjem soočenju pred prvim krogom predsedniških volitev, ki ga je s tremi favoriti organiziral portal N1, se je zgodil presenetljiv trenutek, ki je v javnosti šel mimo, ne da bi vzbudil pretirano pozornost, kaj šele premislek. Na tapeti je bilo Pahorjevo odlikovanje arizonskega kongresnika Paula Gosarja, ki je v ameriški javnosti, preden se je kot zagrizen Trumpov podpornik vpletel v šestojanuarski napad na kongres, zaslovel predvsem s televizijskim spotom, v katerem je kar šest njegovih bratov in sester volivce pozvalo, naj mu ne namenijo svojega glasu. Toksičnost proslulega kongresnika slovenskega rodu so poleg njegovih najbližjih sorodnikov očitno opazili tudi kandidati za predsednika republike, saj so se od Pahorjeve odločitve, da mu podeli državno odlikovanje, vsi po vrsti distancirali. Na novinarjevo dodatno vprašanje, ali še koga izmed dosedanjih odlikovancev sami ne bi odlikovali, je jasno odgovoril le Anže Logar: »Zagotovo ne bi odlikoval Tomaža Ertla.«