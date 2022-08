Preizkus evropskih vrednot

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je poenotila skupne evropske cilje, evroskeptikov nenadoma ni več, a dejansko so evropske vrednote na največji preizkušnji do zdaj. Predvsem notranji trg EU ne deluje, ustrezni mehanizmi odrivanja nepravilnosti so zaspali, kupci pa so tisti, ki povsem dobesedno plačujejo visoko ceno. Zakaj je tako in kakšne vpliv ima pri tem vojna v Ukrajini pa v nadaljevanju.