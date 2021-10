Prekuževanje Slovenije

Novartis in Biontech sta se dogovorila, da bo leta 2022 v Sloveniji stekla proizvodnja Pfizer-Biontechovega cepiva proti covidu-19. To je dobra novica, saj je v državi smiselno imeti infrastrukturo, ki omogoča polnjenje in pakiranje cepiva. Lahko se zgodi, da bo v prihodnosti znova kakšen izbruh virusov, in bo infrastruktura na razpolago. Cepivo, ki ga bodo proizvedli, bo namenjeno za svetovni trg, zdaj je cepiva v Sloveniji več, kot ga potrebujemo.

Pravzaprav se je cepljenje s prvim odmerkom skoraj ustavilo, na dan je cepljenih manj kot tisoč prebivalcev Slovenije. Zdi se, da smo pri cepljenju s prvim odmerkom dosegli nekakšen vrhunec. Tega je prejelo 56 odstotkov prebivalcev, do konca leta bi mogoče lahko prišli na 60 odstotkov. Z drugim odmerkom smo trenutno pri nekaj več kot 52 odstotkih. Vsi seveda drugega odmerka ne bodo prejeli, mogoče ker so pozabili ali pa je bila reakcija po prvem odmerku prehuda. Spomnimo, cilj cepilne kampanje je bil, da se z obema odmerkoma cepi vsaj 60 odstotkov prebivalstva.

Vzporedno s cepljenjem poteka proces prekuževanja, na to je v rednem spremljanju epidemije opozoril Institut Jožef Stefan. »Ocenjujemo, da je hkrati neprecepljenega in neprekuženega še približno petino prebivalstva, dovzetnega pa dobro četrtino, ker cepiva niso 100-odstotno učinkovita in ker imunost s časom upada.« Hitrost cepljenja so na IJS ocenili na približno 4000 prvih odmerkov na teden oziroma 0,2 odstotka prebivalstva na teden. Hitrost prekuževanja pa so ocenili na približno 23.000 okuženih na teden oziroma 1,1 odstotka prebivalstva na teden.

Iz teh ocen lahko sklepamo, da pol milijona ljudi predstavlja gorivo za epidemijo. Ker se virus hitro širi, je velika verjetnost, da se bo prebivalstvo popolnoma prekužilo. V takšnih okoliščinah to ne vzbuja skrbi, ker je v sedemdnevnem povprečju vsak dan okuženih več kot 1300 prebivalcev. Okužbe so praviloma med mlajšo populacijo, število hospitalizacij je razmeroma stabilno, tako kot tudi število ljudi, ki so v enoti intenzivne nege.

Lahko se zgodi nova mutacija virusa, ki vse postavi na glavo, toda brez velikega tveganja lahko glede na sedanji razvoj dogodkov sklepamo, da potrebe po novem zapiranju družbe ni.