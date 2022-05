Prioriteta Roberta Goloba

V nadaljevanju preberite:

Z Robertom Golobom, ki bo danes postal mandatar, se lahko strinjamo, da je hitro oblikovanje vlade pomembno – nekaj dni ne igra vloge, tedni pač. Medtem ko država umetno kroti rast inflacije, je v prihodnjih mesecih pričakovati še višje podražitve hrane, energentov ter večine drugih izdelkov in storitev. Tako kot se drva za kurjavo žagajo pred zimo, se bo tudi vlada morala že poleti začeti pripravljati na jesenske in zimske cenovne šoke ter morebitno pomanjkanje plina. Ministri prihajajoče vlade, ki se bo na začetku ukvarjala z organizacijo same sebe, bi morali tako že kmalu poznati večino odgovorov na to prioriteto prvih mesecev. Odgovore gotovo pripravljajo tudi za zaslišanja v prihodnjih dneh.