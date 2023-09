Prisotnost neprisotnih

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da so se voditelji držav, zbranih v klubu G20, v New Delhiju sestali predvsem zato, da ne bi ničesar izjavili o ruski agresiji na Ukrajino. V skupno izjavo so resda zapisali posvečenost miru, nasprotovanje kršenju državne neodvisnosti in ozemeljske celovitosti ter vse pozvali k spoštovanju mednarodnega prava.

Toda Vladimir Putin ne le da ni bil prisoten v indijskem glavnem mestu, temveč ga prav tako ni v najpomembnejšem dokumentu, ki je bil tokrat preizkus diplomatske spretnosti premiera Narendre Modija in mednarodnega vpliva Indije.