Rdeče črte predsedovanja z Janšo

Z jutrišnjim obiskom evropske komisije se začenja polletno delo Slovenije za vajetmi sveta EU, in sicer v znamenju spopadanja s posledicami pandemične krize, številnih politično kočljivih dosjejev in premiera Janeza Janše.



Ta je s svojim ravnanjem tarča številnih kritik in vzbuja negotovost, kako bo takšna politična osebnost delovala na bruseljskem odru. V zadnjih mesecih je s komuniciranjem in konkretnimi odločitvami na področju temeljnih vrednot Unije pokazal, da lahko pride do močnejšega »stresa«. Ena od žgočih tem EU bo v času predsedstva ostala vladavina prava, tudi v zvezi s subvencijami za Madžarsko in Poljsko.