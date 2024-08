(KOMENTAR) Rudnik kot sredstvo za mazanje ugleda

V nadaljevanju preberite:

Litij, ključno sestavino baterij za pametne telefone, prenosne računalnike in električne avtomobile, krasi vzdevek belo zlato. Na zahodu Srbije, na rodovitnem območju reke Jadar, je multinacionalka Rio Tinto odkrila nahajališče velikanskih zalog te rude in srbska oblast računa, da bi belo zlato lahko dalo resen pospešek gospodarski rasti te države. Ker so se Srbi okoljsko problematičnemu izkopavanju te rude množično uprli, je predsednik Aleksandar Vučić leta 2022 tik pred volitvami razglasil, da je prisluhnil ljudstvu in da je načrt za rudarjenje ustavljen.