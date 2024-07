Z virtualnimi očali v svet demence

V nadaljevanju preberite:

V litijskem Razvojnem centru Srca Slovenije, kjer imajo nekaj projektov, ki so povezani s staranjem prebivalstva, so v okviru mednarodnega projekta SupportCARE pridobili virtualna očala, ki pomagajo razumeti, kako vidi svet oseba z demenco. V kratkem času je na izkustvenih delavnicah, kjer so jih uporabljali, sodelovalo okoli 70 ljudi.