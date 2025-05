(SATIRA) Za otroke gre

Evroposlanci so se po poročanju RenataPress zelo razjezili na slovensko predsednico, ki si je v evropskem parlamentu drznila reči bobu bob. Eni so kriminalci, ker uporabijo eno samo prepovedano besedo, drugi pa imajo pravico pobiti 53.000 ljudi in stradati milijone drugih. Tako jim pač kaže tehtnica njihove demokracije.

Slovenska TV se strinja z različnimi pogledi na svet, zato v imenu demokratične pravičnosti prav rada povabi pred ekran skrajno nagnjenega Brankota, ki ga niti malo ne skrbi 14.000 mrtvih otrok in še veliko več lačnih ter uničenih življenj. Dajmo besedo tudi tem, saj smo fulkul demokratični, kajne! Strica Branka skrbijo samo točno določene kosti. Ne vse kosti po vrsti od Kristusovih dalje. Prav nič ga ne skrbijo niti pepelnate kosti milijonov Slovanov in Židov, ki so umrli samo leto ali dve prej pod roko njegovih vzornikov. Celo zmeraj bolj podpira odgovorne za tisti pepel.

Niti malo ga ne ganejo prav nič krivi otroci. Toda isti pridigar nas hkrati uči, da je treba imeti otroke rad in kako je življenje sveto od trenutka spočetja. Seveda mu verjamemo. Če teroristi ne bi napadli in odvlekli 250 talcev, bi bilo vse v najlepšem redu.

Pa je bil ta stric že kdaj kjer koli samo blizu meje z Izraelom? Je kdaj slišal za koga, ki bi poskusil prestopiti to mejo tako, da ga varuhi meje ne bi opazili? Je tehnično in teoretično sploh možno, da se kakšna muha ali zajec pretihotapi v Izrael, ne da bi graničarji to zaznali? Govorimo o tistih graničarjih, ki še pred mejo sestrelijo vsako brenčečo piko, ki bi si drznila približati meji. O tistih vohunih, ki znajo dolgo prej podtakniti teroristom telefončke z eksplozivom, ne da bi se jim sanjalo o trojanskih konjih v njihovih aparatih. O tistih, ki lahko, kadar jim je drago, počistijo vsako »nesnago«, ki jim je na poti. Ki od daleč in iz domačih foteljev spremljajo vsak sovražen premik. In tem (vnaprej večkrat opozorjenim) graničarjem naj bi ti naivni in nadzorovani teroristi nenadzorovano vdrli v državo?

Naj torej verjamemo, da bi lahko množica teroristov prihrumela s starimi motorčki in povzročila takšen pokol Izraelcev zato, ker so graničarji tistega dne raje spali, kot gledali nadzorne kamere? To nas prepričuje stric Dom o' Branko.

Neverjetno nezmotljivi izraelski vojaki se kar naprej motijo: enkrat nehote pobijejo ravno najbolj nadležne novinarje, drugič raketirajo humanitarce, tretjič aktiviste Združenih narodov, po naključju zbombardirajo 98 odstotkov bolnišnic, zdravnike in otroke, še visoke predstavnike tujih držav poučno preženejo s streli, da bi jim pokazali, kako hitro se radi zmotijo. Toda vedno na pravi strani pravice, človečnosti in zgodovine. Ker oni se pa nikoli ne zlažejo. Streljajo izključno samo na teroriste, ampak ti merjasci hitropotezno nastavljajo otroke pred izraelske krogle in šrapnele. Takšne svinje so ti hamasovci.

Sicer lahko kadar koli in za malico pospravijo največje teroristične šefe. Po drugi strani pa teh šefov ne sme nikoli zmanjkati. In bog ne daj, da bi vrnili talce. Ker potem bi bilo pa zabave konec.

Za otroke gre, menda. Ti, ki umirajo v Palestini, niso čisto pravi, človeški otroci. Če pa že umirajo, jih zagotovo ubijajo hamasovci sami. Za propagandne namene. Česa vse ne bi zvedeli, če nam ljubljanska demokratično uravnotežena TV ne bi servirala tako demokratičnih informacij znanega profesorja in doktorja Dom o' Brankota. Rozavita, Polonca in Ksenijca, hvala za demokracijo!

Kramp je spet vstal na evropsko nogo in še bolj ugotovil, da je bila Evropska unija ustanovljena samo zato, da bi genocidno iztrebila ZDA. Zato ji bo v poduk pripel 50-odstotne carine. Pa tudi zato, ker mu še ni podarila letala. Ko bo predsednik države znani Janez Ivan, bo Kramp tudi od Slovenije dobil še en tak avion, kot ga je od znanega šejka. Kramp pa mu bo v zahvalo za denunciantske fotografije protestnikov, ki so podpirali Palestince, zrihtal tri kamele. Janez je sicer na tiho pri sebi od zeta pogrešal čestitko ob ponovni izvolitvi.

Žal je ni dobil, a mu je že oprostil, ker razume, da ima res polno dela s padanjem prodaje tesel. V zgodovini avtomobilske prodaje se še ni zgodilo, da bi kateri šef v samo štirih mesecih zafural prodajo 37 odstotkov avtov. Poleg tega Kramp res težko prenaša, da kdo dobi večjo volilno podporo kot on in Kim Džong Un skupaj. Menda bo od danes zvečer na Sabotinu po novem pisalo: »Druže Janezu, mi ti se kunemo.«