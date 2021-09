Sila virusa ob Vzhodnokitajskem morju

V nadaljevanju preberite:

En z različico delta okužen delavec je bil dovolj, da je Kitajska prejšnji mesec zaprla velik del pristanišča Ningbo – tretje največje kontejnerske luke na svetu. To je bila dodatna železna palica v ladijske vijake svetovne logistike in ekonomske globalizacije. Že tako velike težave z dobavami po svetu so se še povečale. En okužen delavec ob obali Vzhodnokitajskega morja močno vpliva tudi na slovenska podjetja.