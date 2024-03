Silhueta s Pantovčaka je spremenila vse

V nadaljevanju preberite:

Zoran Milanović v času opravljanja funkcije predsednika republike ne more biti kandidat za predsednika vlade katerekoli stranke. Za takšno ugotovitev nismo potrebovali mnenja ali opozorila ustavnega sodišča. V kampanji niti ne more sodelovati in to je vsem zelo jasno.

O tem so pred ustavnim sodiščem podali svoje mnenje vsi ustavni in pravni strokovnjaki na Hrvaškem, ne glede na politične preference. To je vedel, zdaj je to povsem jasno, tudi šef SDP Peđa Grbin, težko pa je verjeti, da tega ne bi vedel predsednikov najtesnejši sodelavec Orsat Miljenić, predvsem pa je težko verjeti zgodbi, da je Milanović vse stavil na rdečo in izvedel blitzkrieg brez primere, ne da bi se zavedal, v kako nevarno igro se spušča. Vsi trije so pravniki.