Skok v razburkano morje

Z epidemijo, vojno v Ukrajini in posledično energetsko krizo, zelenim prehodom in tehnološkim napredkom se ekonomski svet nepovratno spreminja. Vizija, pogum, strokovnost političnih voditeljev bodo odločali, kdo bodo zmagovalci in poraženci vrtiljaka sprememb. In kakšna bo blaginja prebivalcev.