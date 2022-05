Skrajni čas je, da izobraževanje postane prioriteta

V nadaljevanju preberite:

Vzgoja in izobraževanje sta bila zadnji dve leti tolikokrat med najpomembnejšimi novicami slovenskih medijev, da je neverjetno, da na predvolilnih soočenjih o šolstvu nismo slišali ničesar. Mediji teh vprašanj nis(m)o postavljali, predstavnikom političnih strank pa je to povsem ustrezalo. Težave upokojencev so očitno bolj hvaležna predvolilna tema kot otroci.

Vzgoja in izobraževanje že več let nista prioriteta. Če bi bila, si tega ministrstva politične stranke – v kateri koli vladi – ne bi podajale kot vroč kostanj, pa čeprav gre za ministrstvo s skoraj največjim proračunom, letos več kot 2,2 milijarde evrov.