Slovenska kandidatura v nevarnem času

Ni razloga za dvom, da bo slovenska diplomacija dobro zastopala kandidaturo za nestalno članico varnostnega sveta OZN za obdobje od leta 2024 do 2025, o kateri bodo sklepali prihodnje poletje. Ima izkušnje iz prejšnjih kandidatur za pomembna evropska in mednarodna telesa, vključno z dvema – eno uspešno in eno ne – za nestalni sedež najbolj odločilnega organa svetovne organizacije. Nastopi predsednika Boruta Pahorja in zunanje ministrice Tanje Fajon v newyorški Palači narodov med splošno razpravo 77. generalne skupščine kljub različnim pogledom na odpoklic veleposlanika iz Washingtona kažejo skupno zavzetost in odločenost za uspeh kandidature.