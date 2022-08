Smo mladim naložili preveč?

Mladi študirajo, ker verjamejo, da bodo z višjo izobrazbo prej dobili službo, se prej osamosvojili, lažje prišli do stanovanja, si prej ustvarili družino. Mnogi med njimi ne morejo računati na pomoč staršev. Zato poleg študija tudi delajo. A se jim sanje vseeno oddaljujejo.

Kajti cene najema stanovanj gredo v nebo, nakup lastne nepremičnine pa je nekaj, kar se je dogajalo generacijam pred njimi … Če je bila lastna streha nad glavo nekoč nikoli ali le redko uresničena želja mladih v velikih mestih, si svoje stanovanje vse težje privoščijo tudi mladi v manjših krajih. Zato so prisiljeni ostajati pri starših: povprečno skoraj do 30. leta ali tri leta dlje kot evropski mladi.

Tudi po prekarnem delu mladih smo visoko nad povprečjem EU. Naš trg dela mladih obvladuje »nevidna brezposelnost«, svari njihov sindikat, saj ima le dobra tretjina tistih med 15. in 24. letom stabilno zaposlitev. Vsi drugi so brezposelni ali opravljajo delo v manj stabilnih oblikah zaposlitev. Za povrhu smo nanje preložili še reševanje vseh, malih in globalnih okoljskih zablod prejšnjih generacij. Zato vse več mladih občuti stisko.

Stres občuti dvakrat več mladih kot pred desetletjem, osamljenih je trikrat več in četrtina študentov je v življenju že resno razmišljala o samomoru.

Če se zdi stanovanjska problematika njihov večni, enkrat bolj, drugič manj pereč problem, sta prekarnost in duševno zdravje »mladi« temi. Šele v zadnjih petih letih sta postali tako izraziti, da jima družba namenja več pozornosti. A zaradi lukenj, ki so jih v sistemu pustile prejšnje generacije, še vedno premalo. Stres občuti dvakrat več mladih kot pred desetletjem, osamljenih je trikrat več in četrtina študentov je v življenju že resno razmišljala o samomoru.

Veliko je težav mladih, ki so jim jih »zapustili« »stari«. Veliko si jih nakopljejo tudi sami, ker mladost od vekomaj čez jarek skače, kjer je most, in najbrž na veke vekov bo. A vloge mostov ne gre prezreti. Mostovi lahko povezujejo in gladijo konflikte. Tudi med generacijami. Do mladih lahko širijo vrednote »starih«, ki niso nujno slabe. Če sodimo po raziskavi Mladina 2020, medgeneracijski konflikt pri nas kljub sistemski zmešnjavi, ki so jo mladi podedovali in v kateri se morajo, hoteli ali ne, znajti, ni velik. Torej je nekaj trdnih mostov med njima še ostalo. In to je za zdaj tolažilno.