Sproščenost in optimizem med knjigami

Slovenski knjižni sejem je pregleden prikaz trenutne moči in dosega slovenskega založništva in prireditev, ki pritegne impresivno število obiskovalcev. Lani je vsaj v topografskem pogledu prišel domov, vrnil se je tja, kjer so ga prvič priredili, na ljubljansko Gospodarsko razstavišče, in tam očitno tudi ostaja. To dejstvo je pomenljivo, ima dva pomena in prinaša dva opomina.