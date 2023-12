Srce zdravstva so ljudje

V nadaljevanju preberite:

»Že 565. dan spremljamo analize, zasedanja svetov in menjave ministrov z vsem osebjem, rezultat česar so daljše čakalne dobe, zmeda med bolniki in zaposlenimi ter popolna izguba zaupanja v zdravstveni sistem,« piše zdravniški sindikat Fides v obrazložitvi napovedi stavke. Mladi zdravniki pa, da so razmere za delo katastrofalne, da so preobremenjeni in premalo plačani, zaradi česar zapuščajo zdravniki in medicinske sestre bolnišnice. oboji opozarjajo na nujnost zdravstvene reforme. Jih bodo politiki tokrat slišali?