Stanje je alarmantno. A se normalizira

Opozicijska SDS napoveduje interpelacijo o poslovanju ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik. Ker je v poslovanju ministrstva za javno upravo res nekaj megle, je odločitev opozicije razumljiva in lahko prispeva k večji politični higieni. Zanimiv, poetično lep pa je okvir napovedane interpelacije. Poročilo, da je ministrica na drugo stran Atlantika, kjer je na newyorškem sedežu Združenih narodov potekal ne najbolj pomemben dogodek, popeljala številčno delegacijo, ki je potem v mestu bivala čudaško dolgo, je v televizijskem Dnevniku objavila novinarka Evgenija Carl. Za vlado in ministrico zelo neprijetno poročilo je bilo objavljeno neposredno zatem, ko je TV Slovenija dobila novo urednico informativnega programa. Natančneje, vršilko dolžnosti urednice. Stara urednica je odstopila, nova je sprejela nekaj odločitev o tem, kdo bo po novem vodil Dnevnik, Odmeve in druge informativne oddaje, kdo pa najzahtevnejših poročevalskih in komentatorskih oddaj ne bo vodil.