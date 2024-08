Svetovne igre prijateljstva v Moskvi in Jekaterinburgu

V nadaljevanju članka lahko preberete:

Je po vseh športnih poslasticah, ki jih je ponudilo poletje, nastopila abstinenčna kriza? Ste s športnimi poročili zasičeni?

Še pred nekaj tedni je bil na koledarju poznavalcev še en športni dogodek, ki bi zaokrožil poletno ponudbo. Svetovne igre prijateljstva. Svetovne igre prijateljstva naj bi se začele 15. septembra in bi trajale do konca meseca. Prizorišče? Moskva. In Jekaterinburg. Športne discipline? Skoraj vse. Ideja, da bi pod Uralom in v Moskvi organizirali svetovne igre, nosi lanski datum. Ko je postalo jasno, da Ruska federacija kot država zaradi invazije na Ukrajino ne bo mogla sodelovati na olimpijskih igrah v Parizu, je Putinova tovarišija sklenila organizirati svoje igre. Nekaj podobnega se je že zgodilo leta 1984, ko je Sovjetska zveza bojkotirala igre v Los Angelesu.