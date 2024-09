Tehnologija v dobi psihopatov

V nadaljevanju preberite:

Dr. Eli David je 8. septembra na omrežju X objavil stavek: »Libanon je sporočil, da bo na paraolimpijske igre leta 2028 poslal največjo delegacijo.« Misel – če tej okrutni norosti lahko rečemo misel – je objavil dan zatem, ko je v Libanonu v sinhronizirani akciji eksplodiralo nekaj tisoč pozivnikov, tako imenovanih pagerjev. Na dan objave so eksplodirale še številne prenosne radijske postaje. Akcija, med katero so izraelske sile – Izrael sicer ni ne zanikal ne potrdil, da gre njihovo operacijo – ubile več deset ljudi, več sto pa jih je bilo težje ali lažje ranjenih, je bila skrbno načrtovana. Pozivnike, s katerimi je organizacija Hezbolah želela nadomestiti pametne telefone, so morali operativci izraelskih tajnih služb prestreči, opremiti z eksplozivom in potem poskrbeti, da je eksplozivni tovor prišel v Libanon do operativcev Hezbolaha. In ne samo do pripadnikov gibanja, ki izraelsko državo razume kot tujek na muslimanski zemlji.