Slovenija želi znova med evropsko elito

Evropsko prvenstvo v nogometu je najodmevnejši dogodek, ki ga je sposobna proizvesti stara celina. Naslednji šampionat bo gostoval zelo blizu, del spektakla, ki bo od 14. junija do 14. julija obiskal deset nemških mest, želi biti tudi Slovenija. To ni samoumevno, slovenska reprezentanca je le zgodovinskega leta 2000 igrala v Beneluksu, nato pa petkrat neuspešno lovila vrnitev na euro.

Približno 24 let pozneje ji spet kaže obetavno, za uresničitev načrta bi morala ostati neporažena v nocojšnjem dvoboju s Kazahstanom. Ta ne sodi v kakovostni vrh, ne sodi niti na slovensko raven, toda njegova zgodba je podobna naši – srednjeazijska država doživlja pomlad, v marsičem spominja na mlado Slovenijo, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja želela opozoriti nase tudi v mednarodnem športu. Previdnost Matjaža Keka ne bo odveč, v nogometu smo videli veliko večje senzacije, kot bi bila zmaga Kazahov v Stožicah.

Uspešne države premorejo uspešne kolektivne športe

Uspešne države premorejo uspešne kolektivne športe, ki utrjujejo identiteto in narodno pripadnost. V primeru nogometa, ki se po merilih konkurence, razširjenosti in odmevnosti dodatno razlikuje od drugih, je blagodejni učinek podvigov največji. Slovenija v več drugih moštvenih panogah izgublja sapo; nekoč najuspešnejša kluba na sončni strani Alp, ki sta osvajala tudi evropske lovorike, imata letos enako klavrni mednarodni bilanci – razmerje zmag in porazov 0: 7.

Vrhunski nogomet povečini sodi v domeno uspešnih držav in narodov.

In, ne nazadnje, Slovenija ta čas močno potrebuje kakršnokoli odmevno mednarodno zmago na kateremkoli področju, na neki način išče podvig, s katerim bi bila najmanj do prihodnjega poletja del evropske elite. Vrhunski nogomet namreč povečini sodi v domeno uspešnih narodov.

Kdor meni, da gre za šport južne poloble, delavcev in Balkancev, bodisi živi v zmoti bodisi prikriva dejstva. Takšni bi si morali ogledati uvod v petkovo tekmo Slovenije v Københavnu. Ljubezen svetlolasih navijačev do nogometa, jakost petja nacionalne himne in struktura 40.000 navijačev na stadionu najbolje odgovarjajo na vprašanji, kakšna je vrednost vrhunskega nogometa v svetu in kaj bi pomenilo za Slovenijo, da bi bila junija 2024 del Uefinega gala plesa v Nemčiji.