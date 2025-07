Vstopili smo v slovenski črni trg zdravil za hujšanje

V nadaljevanju preberite:

Kjer je neustavljivo povpraševanje, tam je tudi trg. In ko legalni trg ne zadošča več, v senci vzcveti njegova temačna, neregulirana in neetična različica. Globalna norija za zdravili za hujšanje, kot je ozempic, ni ustvarila le pritiska na zdravstvene sisteme in etičnih dilem, ampak je postala tudi izjemno donosna priložnost za kriminalno podzemlje. To ni več zgolj vprašanje medicinskih potreb, ampak je postalo stičišče obupa posameznikov in preračunljivosti preprodajalcev. Naša preiskava razkriva, kako deluje ta črni trg v Sloveniji in po svetu – od spletnih forumov do globalnih mrež, ki trgujejo z upanjem v obliki injekcijskih peresnikov.