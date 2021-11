Tiktakanje

»There is no return, no going back to innocence«*, je pred desetletji zapisala ameriška pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Njene besede so prikladna ocena ob sedanjih tegobah ministra za okolje Andreja Vizjaka, za katerega po aferah »glupi davki« in »trenju jajc sodnikom« ni več poti nazaj. Interpelacije o svojem delu, glede na napovedi NSi in Desus, pač ne more preživeti.

Od petinštiridesetih interpelacij, ki so bile do zdaj vložene v državnem zboru, je vlagateljem uspelo le z dvema. Leta 1996 je padel zunanji minister Zoran Thaler, dve leti pozneje pa še notranji minister Drnovškove vlade Mirko Bandelj.

Pred poslanci se ob iztekajočem mandatu obeta odločanje o še štirih ministrskih usodah. Le za Vizjaka je jasno, da bo ob glasovanju o interpelaciji o njegovem delu umanjkala podpora (najmanj enega) koalicijskega partnerja, in čeprav minister pravi, da verjame, da bo s pojasnili v odgovoru na očitke iz interpelacije marsikoga prepričal, se vendarle zdi, da se njegov čas izteka. Kdaj bo potekel, verjetno ve le Janez Janša.

Težko je verjeti, da bo premier dopustil, da mu opozicija ob asistiranju NSi zruši dolgoletnega vplivnega strankarskega kolega in večkratnega ministra. Od njegove presoje je odvisno, koliko časa bo še dopustil, da afera škodi ratingom pred bližnijimi volitvami.

Vizjak lahko SDS razbremeni z odstopom. Morda bi z njim zavlekel do začetka prihodnjega leta, ko naj bi bilo predvidoma na vrsti glasovanje o njegovi usodi, nato pa ravnal po zgledu Aleksandre Pivec, ki je odstopila po tem, ko je v parlamentu odgovorila na očitke iz interpelacije. Na glasovanje pa ni počakala. Vodenje ministrstva lahko Janša v tem primeru poveri nekomu iz sedanje ekipe in s tem pripelje skoraj do datuma rednih volitev.

Del interne javnosti SDS meni, da bi moral minister zapustiti položaj in stranko razbremeniti pritiska medijev. Če bi pri njegovem odhodu vztrajali po referendumu o vodi, na katerem so volivke in volivci Vizjaku ter tudi vladi prisolili odločno zaušnico, afere »glupi davki« ne bi bilo. Standardi slovenske politike pa ne strmoglavili na čisto dno.

*Po izgubi nedolžnosti ni poti nazaj.