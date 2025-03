Tiri in ceste so lahko naše orožje

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini se ob neugodnem izidu lahko pretvori v desetletja tlečo grožnjo varnosti celotne Evrope. Invazija na Ukrajino je za hip ustvarila iluzijo, da je Evropska unija, z redkimi izjemami, poenotena v stališču, da moramo napadenim pomagati pri obrambi, dokler bo treba.

Da pripravljenost pomagati napadenim ni brezmejna in da se jo meri z milijoni in milijardami evrov, je zdaj jasno še zadnjemu idealistu. Samooklicani svetilnik demokracije je dal jasno vedeti, da svoboda, ozemeljska celovitost, človeška življenja in podobno niso vrednote brez cene. Kot vsako borzno blago ima tudi varnost ceno. S povečevanjem občutka ogroženosti se povečuje povpraševanje po varnosti, zato se cena varnosti zvišuje.