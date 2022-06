Tudi vesoljna Cerkev se reformira

V nadaljevanju preberite:

Za letošnje binkošti so imeli v Vatikanu posebej slovesno praznovanje. Začelo se je uresničevanje Frančiškovih reformnih premikov. Na ta trenutek so čakali skoraj desetletje. Papež Frančišek je dal v veljavo novo ustavo ustanove, ki obvladuje velik del svetovnega prebivalstva, srečuje pa se z vsemi težavami, ki jih pozna sodobni svet. Tudi z vsemi stranpotmi, ki posvečenih žena, redovnic, in posvečenih mož, duhovnikov in redovnikov, nikakor ne zaobidejo. Srečanje s Svetim duhom je imelo zato ob običajnih teoloških pretežno politične razsežnosti.