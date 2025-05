Medtem ko so kimali predavateljem, so se spraševali, kdaj bo končana sanacija

V nadaljevanju preberite:

Turisti so se v Zgornjo Savinjsko dolino vrnili že manj kot leto dni po poplavah. Po izkušnjah prejšnjih let so prišli po stik z naravo in ljudmi. Tamkajšnji ponudniki so včeraj poslušali, da so turizem ljudje in kako je za uspešen turizem ključen odnos.

Medtem ko so kimali predavateljem glede pomembnosti odnosov, so se hkrati po tihem spraševali, kdaj bo končana poplavna sanacija. Kdaj bo poskrbljeno za vse, ki so v ujmi izgubili domove, da bodo lahko zapustili apartmaje, ki bodo spet na voljo turistom? Pa ne zaradi turistov, med katerimi mnogi sploh ne vedo, da je bila avgusta 2023 v Sloveniji povodenj bibličnih razsežnosti, ampak zlasti zaradi ljudi, ki so utrujeni od čakanja na novi dom.