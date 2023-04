Učinkoviti, spoštljivi do temeljnih vrednot, pozabljivi

V komentarju lahko preberete:

Interpelacije o delu ministrov so v slovenski parlamentarni demokraciji rutinski dogodek. Interpelacije, ki ciljajo na vlado kot celoto, pa so ob vsej interpelacijski folklori vendarle nekaj posebnega. Če naj bi se interpelacija o vladni odgovornosti končala z negativno oceno, bi to namreč pomenilo padec vlade. Gre torej za precej posebno orodje parlamentarne demokracije, ki ga velja uporabljati z znatnim razmislekom. Pred leti je opozicija neuspešno interpelirala vlado Mira Cerarja kot celoto. Prvi poskus, da bi z interpelacijo zrušili celo vlado, nosi letnik 1997. Opozicija je takrat vladi Janeza Drnovška očitala, da je z Izraelom podpisala strogo zaupni varnostni sporazum. Ker morajo biti pravni akti po slovenskem ustavnem redu javni, opozicijska kritika leta 1997 ni bila neutemeljena.

Tokratno interpelacijo zoper vlado Roberta Goloba bi lahko strnili v dve točki: vlada je bila prehitra, ko je združila dva muzeja, Muzej novejše zgodovine in Muzej slovenske osamosvojitve. Z vsem drugim pa vlada zamuja. Odprava Muzeja slovenske osamosvojitve naj bi vodila v erozijo državnosti, neučinkovitost in zamude pa v globoko krizo ...