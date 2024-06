Učna leta mojstra Luke

V nadaljevanju lahko preberete:

Neprijetni izračun mi je govoril, da bo kmalu minilo pol stoletja od tistega dne, ko sem zadnjič kolovratil po hodnikih moje osnovne šole. In potem so me službene zadeve spet pripeljale v tiste hodnike. Na steni je visela upodobitev Fride Kahlo. »To je narisala naša učenka,« je z neskritim ponosom povedal ravnatelj Uroš Rozman. Ob Fridi je visel Freddie. Freddie Mercury. Telovadnica je takšna, kot je bila leta 1971. Le da je bila leta 1971 še skoraj nova; nekaj let pred tem je bila šola zgrajena s samoprispevkom. Orodja v telovadnici niso nova, a so brezhibno vzdrževana. In koši so točno takšni, kakršni so bili, ko smo skušali žogo spraviti skozi obroč. Včasih nam je celo uspelo. Ti koši so relikvija slovenskega športa. Na te koše je metal učenec Luka. Luka Dončić.