Udeležba pri dobičku nasedla na davčnih čereh

V nadaljevanju preberite še:

V Sloveniji imamo že skoraj 16 let star zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, s katerim naj bi delodajalce spodbujali k nagrajevanju zaposlenih z denarjem ali delnicami ter razvijali delavsko solastništvo v podjetjih. A se to ni zgodilo. Zapleten sistem shem, neprivlačna davčna obravnava in prav tako neugodna ureditev nagrajevanja z opcijami so privedli do tega, da se za to po tem zakonu odloča le malo podjetij, saj je izkupiček za delavce na koncu slab.