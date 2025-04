Tekavčič: Potrebujemo pokončno držo in uveljavljanje moči argumentov

V nadaljevanju preberite:

Redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL) Metka Tekavčič deluje na Katedri za management in organizacijo ter Katedri za računovodstvo in revizijo. Bila je gostujoča profesorica univerze v Greenwichu, s predavanji pa sodeluje tudi na univerzi na Reki. Leta 2009 je končala koordiniranje evropskega projekta Tempus, v katerem so mednarodni strokovnjaki sodelovali pri razvoju programov iz računovodstva. Nekdanja dekanja Ekonomske fakultete UL ima tudi izkušnje z delom v politiki: od leta 1990 do leta 2013 je bila članica Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Kaj bo vaša prednostna naloga za razvoj in prihodnost univerze?

Zmanjšati razkorak med vlogo, ki bi jo UL morala imeti v družbi, in to, ki jo dejansko ima. Univerza v Ljubljani mora spet postati pomembna sogovornica pri iskanju odgovorov na zahtevne družbene izzive. Potrebujemo pokončno držo in uveljavljanje moči argumentov.