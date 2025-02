(KOMENTAR) Upanje bo umrlo zadnje in vsem na očeh

V nadaljevanju preberite:

Študentski upor v Srbiji je z enotnostjo, neverjetno energijo in nepopustljivostjo navdih marsikomu v regiji. V mesecih mirnih shodov na ulicah srbskih mest so apatičnim opazovalcem pokazali, da se spremembe na bolje ne zgodijo iz nič. Študentje, ki vztrajajo, da bodo s protesti nadaljevali do izpolnitve svojih zahtev, torej morda tudi padca predsednika, bodo svojo verodostojnost, pridobljeno na ulici, nekoč morali stehtati v politiki.