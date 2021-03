Utrujeni od melodram in novih obrazov

FOTO: Jože Suhadolnik

Javnomnenjska anketa, v kateri smo preverjali, ali je javnost bolj naklonjena predčasnim volitvam ali temu , da vlada Janeza Janše konča svoj mandat, je znova pokazala razdeljenost družbe na dva dela. Obe možnosti je namreč podprlo približno 42 odstotkov anketirancev.Ljudi, ki menijo, da se pod to vlado usodno spreminja družbeni ustroj v smer iliberalne države, posledice tega pa da bodo še dolgo nepopravljive, je torej približno toliko, kot je tistih, ki ocenjujejo, da sedanja vlada dela dobro.Edina prava anketa so seveda volitve. Redne bodo čez dobro leto dni, v strankah pa so se že začele priprave, če bi bile morebiti predčasne. SD je zato sprejela novo strategijo, s katero računa na zmago na volitvah, njeni dve temeljni vodili pa sta povezovanje in odpiranje za nove obraze. Novim obrazom pod svojim dežnikom je naklonjena, tistim v obliki novih strank pa ne. Želi si primata v svojem svetovnonazorskem bazenu, kar ji za zdaj ne uspeva, saj se na drugem mestu v javnomnenjskih anketah izmenjuje z Levico in LMŠ.Zadnji raziskava Slovensko javno mnenje kaže osip, stranki, zadnjega novega obraza na političnem parketu na državni ravni, kaže, da se je delež odgovorov tistih, ki so glasovali za LMŠ leta 2018 in bi to storili še enkrat, zmanjšal za več kot polovico.Volivci novih obrazov so kot kupci na tržnici – hodijo od branjevke do branjevke, če jih prva s svojim blagom razočara, se k njej ne vrnejo, pač pa stopijo do druge stojnice. Izkušnje – če omenimo le usode Pozitivne Slovenije, SMC in LMŠ – to potrjujejo. Je torej čas za stare obraze? Za povezovanja z vsemi ovirami, ki jih ti načrti dejansko pomenijo, od prevelikega ega prvakov strank, ki bi se povezovale naprej, in na katera očitno prisegajo politični strategi na več straneh? Volivci so utrujeni od preštevilnih melodram , ki se nizajo na političnem odru. S ponudbo na politični tržnici so očitno nezadovoljni, saj več kot 30 odstotkov anketiranih ne ve, koga bi volilo oziroma ne bi volilo. Če torej z novimi obrazi ne gre, je za stare nujno iskanje prave programske in dobre kadrovske platforme, na kateri bi gradili za uspeh. Čeprav je bilo iskanje pravne formule doslej očitno podobno predvsem iskanju kvadrature kroga.