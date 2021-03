Tanja Fajon že evidentira kandidate za volitve

V nadaljevanju lahko preberete:

Na volitve se že pripravljajo tudi v SD, v kateri se danes odpravljajo v klavzuro, v okviru katere bodo predstavili novo strategijo za zmago na volitvah. Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je preveril razpoloženje javnosti glede predčasnih volitev: tudi ta rezultat kaže izrazito polarizacijo slovenskega političnega prostora, saj je tako rekoč enak delež respondentov naklonjen temu, da vlada Janeza Janše konča mandat (41,9 odstotka), ali da se podamo na predčasne volitve (42,1 odstotka). V članku lahko pbreberete tudi kaj skriva nova strategija SD?

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je preveril razpoloženje javnosti glede predčasnih volitev: tudi ta rezultat kaže izrazito polarizacijo slovenskega političnega prostora, saj je tako rekoč enak delež respondentov naklonjen temu, da vlada Janeza Janše konča mandat (41,9 odstotka), ali da se podamo na predčasne volitve (42,1 odstotka). Konstantne priprave na volitve, kadar koli pač bodo, pa potekajo v največji koalicijski stranki SDS. Na volitve se že pripravljajo tudi v SD, v kateri se danes odpravljajo v klavzuro, v okviru katere bodo predstavili novo strategijo za zmago na volitvah.Za zaprtimi vrati bodo v SD razpravljali o delovanju v opoziciji ob prvem letu sedanje vlade in o strategiji delovanja v prihodnje, ne le do volitev, pač pa do leta 2030. Predsednica SDpred tem ocenjuje, da bi bile predčasne volitve najboljši način za povrnitev zaupanja ljudi in bi omogočile boljše obvladovanje epidemije, zagotovile pravično strategijo cepljenja ter učinkovitejšo pomoč gospodarstvu in ljudem.A odločitev o predčasnih volitvah je seveda predvsem v rokah predsednika vlade Janeza Janše, ki je ob obletnici poudaril, da verjame, da lahko tudi njegova tretja vlada dokonča mandat. Povedal pa je tudi, da je njeno vodenje prevzel pravzaprav iz nesebičnosti. »SDS je bila pripravljena na volitve pred enim letom bolj kot kadarkoli v zgodovini, tako da če bi pred enim letom ravnali sebično z vidika stranke, bi šli na volitve,« je povedal Janša in nadaljeval, da so se za sestavo vlade skupaj s partnerji odločili, ker so državotvorni.»Zaupanje v Janševo vlado pada, vladna koalicija je vse bolj krhka,« pa na drugi strani ocenjuje predsednica SD in dodaja, da bi bilo, glede na vse slabši ugled, ki ga Slovenija uživa v EU, predčasne volitve po njenem mnenje najbolje izvesti pred slovenskim predsedovanjem svetu EU v drugi polovici tega leta. Enako je bilo včeraj slišati tudi v drugih opozicijskih strankah.V stranki Tanje Fajon so odločeni, da bodo znova postali prepričljiva najboljša izbira za boljše upravljanje države in rešitev nakopičenih težav. Pokušali bodo torej prevzeti in obdržati primat na levi sredini ter sestaviti novo vlado. To je uspelo doslej le, ki je SD od leta 1997 vodil petnajst let in z zmago na volitvah 2008, na pragu največje gospodarske in finančne krize po drugi svetovni vojni, prvič in doslej tudi edinkrat v času samostojnosti, kot prvak SD sestavil vlado.V stranki pred današnjo klavzuro razkrivajo, da so že začeli evidentirati kandidate za volitve, ker jih tokrat želijo v javnosti »graditi« dlje, ne le dva meseca pred volitvami.Prisegajo tudi na novo strategijo, v kateri stavijo na odpiranje novim ljudem in na povezovanje, v okviru katerega bi pod svojo blagovno znamko združili tudi posamezne liste, del Desusovih predstavnikov, konkretni pogovori o prestopih že potekajo, ter tudi posameznikov, ki doslej še niso našli poti za politično udejstvovanje. Želijo si krepitve zaupanja ljudi v stranko in politiko nasploh.Strategija ima soglasno podporo ožjega vodstva stranke in poslanske skupine, danes pa naj bi v zvezi z njo oblikovali tudi širše politično soglasje v stranki.Novo vodstvo stranke po odstopumaja lani ni prineslo večjega preboja v javnomnenjskih anketah. V njih se na drugem mestu izmenjuje z Levico in LMŠ, kar za stranko s takšno tradicijo in lokalno mrežo lahko pomeni le, da doslej s svojim delovanjem in programsko platformo ni znala biti dovolj prepričljiva za večji del volivcev na levici oziroma sredini, čeprav stranke v anketah respondenti ne zavračajo.Stopnja odbojnosti (torej delež odgovorov na vprašanje, katere stranke zagotovo ne bi volili), je namreč pri SD konstantno nizka. Po najnovejšem preverjanju Mediane je vsega 2,9-odstotna. Višjo stopnjo odbojnosti je Mediana izmerila za Desus (5,1 odstotka), Levico (17,8 odstotka) in SDS, ki tradicionalno prednjači in zdaj beleži 45,1 odstotka.V najnovejšem merjenju javnomnenjske podpore, objavili ga bomo v ponedeljek, SD, ki se je v zadnjem mesecu okrepila, z drugim mestom sledi SDS.