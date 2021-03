Zdravko Počivalšek bi SMC peljal do volitev

V nadaljevanju lahko preberete:



Večjih presenečenj, glede na razmerja sil v svetu SMC, ni bilo pričakovati, saj Počivalškova linija v njem obvladuje večino, kar se je pokazalo že pri glasovanju o dnevnem redu. Niso ga namreč razširili s točko razprave o volilnem kongresu; tega pa lahko po statutu sicer zahteva tudi tretjina članstva. S kakšnimi predlogi sklepov je prišel na organ predsednik stranke Zdravko Počivalšek? In s koliko denarja razpolaga stranka v tem trenutku?



Podpredsednik SMC Igor Zorčič, vodja poslanske skupine Janja Sluga ter poslanec Branislav Rajić sklepov, ki jih je predlagal predsednik stranke, niso podprli.

Svet stranke SMC ni odločal o sklicu volilnega kongresa.

Podpora SMC v zadnjih anketah dosega 0,9 odstotka.

Denarja na računu ne manjka.

Tresla se je gora, rodila pa se je miš. Tako bi lahko opisali srečanje vrha SMC.je prišel na svet stranke z dvema predlogoma sklepov. S prvim je želel vnovič dobiti pokritje za nadaljnje sodelovanje v vladiin izpolnjevanje koalicijske pogodbe, z drugim pa je pravzaprav želel predlagati glasovanje o zaupnici. Nič drugega namreč ne pomeni predlog sklepa, naj SMC prav on pripelje do volitev, še prej pa stranko konsolidira.V razpravi je bilo slišati marsikaj, od tega, da stranko iz ozadja ruši in vnaša razkol, nekdanji dolgoletni sekretar LDS in prvak Zaresa, do tega, da se je treba boriti za uresničevanja programa SMC.Večjih presenečenj, glede na razmerja sil v svetu, ni bilo pričakovati, saj Počivalškova linija v njem obvladuje večino, kar se je pokazalo že pri glasovanju o dnevnem redu. Niso ga namreč razširili s točko razprave o volilnem kongresu; tega pa lahko po statutu zahteva tudi tretjina članstva.Počivalškova »opozicija« v stranki je sicer pred srečanjem ocenjevala, da bo zanjo uspeh že, če dosežejo premik pri vprašanju imenovanja tožilcev, ki je zastalo v vladni proceduri, in glede financiranja STA.To je bilo sicer razumeti kot korak nazaj in umik od odločnih zahtev po volilnem kongresu, na katerem bi izvolili novo vodstvo stranke, ki jih je bilo slišati pred sejo sveta. Če kdo, bi vodenje stranke lahko morda prevzel, ki na javnomnenjskih lestvicah kotira zelo visoko (zaseda tretje mesto na lestvici dvajsetih najbolj priljubljenih politikov).A Zorčič, ki je tudi podpredsednik stranke, se o tem doslej ni želel javno izreči, Počivalšek pa trdi, da s tem nima nobenih težav, še več – pravi, da ga je tudi sam že večkrat pozval, naj prevzame krmilo SMC, vendar se Zorčič doslej za to ni odločil. Za zaprtimi vrati naj bi Zorčič zatrdil, da želi biti konstruktiven, da stranke ne ruši ter da si tudi ne želi biti njen predsednikMed Počivalškovimi kritiki je bilo pred sejo slišati tudi pripombe o tem, da ni jasno, kam odteka strankin denar. S finančnim poročilom bodo sicer po letu dni znova seznanjeni aprila. »Na računu imamo 550 tisoč evrov, je bil ta znesek precej nižji, znašal je 280.000 evrov; denarja imamo torej dovolj, da se dobro pripravimo na volitve,« je finančno stanje stranke komentiral Počivalšek.Pa ima SMC sploh kakšno prihodnost? »SMC danes ni več stranka, ki je nastopila na volitvah 2018, s tistim časom jo druži le še ime in nekaj vidnih posameznikov. Stranka je prispela na točko, ko bodo morali sprejeti odločitev o tem, kdo ali kaj je danes, katere vrednote in čigave interese zastopa ter nenazadnje, pod katerim imenom. SMC, kot smo jo poznali še na volitvah 2018, de facto ne obstaja več,« ocenjujeiz Valicona. Po njegovem je zelo verjetno zdaj zadnji trenutek, da sprejmejo odločitev, ali bo stranka vztrajala pri vrednotah preteklega SMC, kar bi pomenilo izstop iz koalicije, v okviru katere se nekatere vrednote, ki jih je ta stranka zagovarjala v preteklosti oziroma so pravzaprav temeljne vrednote SMC iz let 2014–2018, dobesedno teptajo.»Druga možna pot je programski obrat, nova pozicija in novo ime, torej neka povsem nova stranka, ki pa se bo težko znebila bremena preteklosti, še posebej ob morebitni novi konkurenci. Vse dokler pa se imenuje »SMC«, ko z nekaterimi potezami – predvsem v izjavah in tvitih – poskuša ohraniti dediščino »starega« SMC, pri tem pa sodeluje s stranko, ki predstavlja njeno vrednotno nasprotje, je razmišljanje o njeni prihodnosti izgubljanja časa,« dodaja sogovornik. Ne glede na to, katero pot bodo izbrali, pa bo po Zorkovem ta zelo težka. Vprašanje je, ali ni morda točka brez vrnitve že za njimi.SMC je imela septembra 2019, ko je njeno vodenje prevzel Zdravko Počivalšek, 1,5-odstotno podporo v javnomnenjskih anketah, in že tedaj je bilo slišati ocene, da SMC prevzema stečajni upravitelj; zdaj strankina podpora v anketah dosega 0,9 odstotka.Počivalšek zagotovitev politične prihodnosti vidi v povezovanju z manjšimi, tudi neparlamentarnimi strankami in tudi v okviru gibanja Povežimo Slovenijo. Pred tem povezovanjem pa bo gotovo izpeljal nekaj kadrovskih potez, da bi zmanjšal trenja v strankinih in tudi koalicijskih vrstah; šlo bo predvsem za obračun z glavnimi kritiki, ki se v sedanji koaliciji ne počutijo dobro, med njimi prednjači predvsem vodja poslanske skupine. Za njeno zamenjavo Počivalšek (še) ni prepričal dovolj velike večine poslancev.Sklepa - o programski prenovi in korakih do volitev-, ki jih je predlagal Počivalšek, so sprejeli. Z razpravo naj bi nadaljevali naslednji teden. Po seji je ponovil, da bo naredil vse, da bo stranka in poslanska skupina ostala enotna ter dodal, da SMC trdno podpira ministrico za šolstvo, ki jo v ponedeljek čaka interpelacija.