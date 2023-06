V iskanju brezmadežnega profanega svetnika

V nadaljevanju preberite:

Nekakšno patološko sovraštvo do nepopolnega – kaj izraz popolno pomeni, so si takšni in drugačni izboljševalci sveta izmišljali zelo arbitrarno – ni nekaj novega, žal pravih meril, kdo si res zasluži odstranitev iz kolektivnega spomina, ni. Prav tako ni nova težnja, da se potegne črta in se začne zgodovina pisati na novo. Leto nič, tako kot v francoski revoluciji ali številnih drugih poznejših revolucijah z različnimi ideološkimi predznaki. Vendar tako imenovana »woke politika« oziroma prebujenost zadeve postavljata na novo raven. To niso več direktive od zgoraj, ampak široko populistično gibanje, ki se zavzema za natančno kalibriran družbeni model, ki bi vključeval in nadzoroval vse družbene sisteme in podsisteme po enotnem vzorcu, v njem pa ne sme biti nobenega napačnega šiva.