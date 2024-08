(KOMENTAR) V prvem polčasu pogrešajo Nemce

V nadaljevanju preberite:

Večji obisk in število prenočitev v prvih mesecih leta so tako pri nas kot v regiji Adria ​vzbudili upanje, da se obeta novo rekordno turistično leto. A prvi polčas poletne sezone kaže, da vsaj v tem obdobju presežkov ne bo, ampak bodo številke ostale nekje na lanski ravni ali celo pod njo zlasti pri prenočitvah. Italijani se sicer hvalijo z rastjo, a tamkajšnji mediji opozarjajo, da gre to tudi na račun zelo poceni ponudb v zadnjem trenutku. Skrb vzbujajoče je tudi, da marsikje v Sloveniji in na Hrvaškem prihodi rastejo bolj kot prenočitve, kar pomeni, da gostje tam dopustujejo krajši čas.