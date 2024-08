(KOMENTAR) Vključimo jih v družbo v korist vseh

V nadaljevanju preberite:

Ruska agresija na Ukrajino je v države Evropske unije pognala več kot 4,3 milijona ukrajinskih beguncev, ki jim osnovne pravice zagotavlja status začasne zaščite. Nemčija, Poljska in Češka so jih skupaj sprejele največ, več kot 2,6 milijona. V Sloveniji jih status začasne zaščite uživa 9280. Za primerjavo: Irska z dobrimi petimi milijoni prebivalcev je status začasne zaščite podelila 106.295 ljudem iz Ukrajine. Ircev je dvainpolkrat več kot Slovencev, sprejeli pa so enajstkrat več Ukrajincev kot mi.

To se zlahka opazi tudi med obiskom zelenega otoka. Če se vozite po zahodni obali Irske, boste hitro naleteli na table z napisi, s katerimi se lokalni sobodajalci opravičujejo turistom, ker jih ne morejo sprejeti, saj so hiše oddali nesrečnikom iz Ukrajine. Da takšno gostoljubje ni majhen zalogaj, kažejo tudi poročila o tem, da v povprečju eno od osmih turističnih postelj na Irskem zasedajo begunci z vzhoda Evrope, kar da ogroža turistično industrijo na otoku.