Vladni trojanski konj

Sektorji, ki so jih omejitve za krotenje epidemije najbolj prizadele, so po več mesecih rojevanja interventnega zakona za blaženje posledic zdravstvene krize vendarle dočakali vladni predlog. A njihov nasmešek ob predlaganem zakonu je precej kisel, saj so iz njega v zadnji ciljni ravnini izpadli nekateri ključni ukrepi, o katerih so se deležniki že dogovorili, zato bodo namesto pričakovanega sprejetja zdaj tekli nov krog pogajanj.