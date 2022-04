Vojna kot izgovor za pokop zelenih ambicij

V nadaljevanju preberite:

Najprej covid, nato vojna v Ukrajini. Izredne razmere in terapija šoka so za več let zamaknile zeleni prehod. Ali pa je ta že od vsega začetka iluzija?

Mnogim stanje stalnih izrednih razmer ustreza. To vsaj velja za države z voditelji brez vizije. Med njimi je tudi Slovenija. Potem ko je sprejela nacionalni energetski in podnebni načrt, ki je najmanj ambiciozen v EU, je zdaj evropski komisiji poslala strateški načrt za kmetijstvo za prihodnjih pet let, ki ga je ta prav tako ocenila kot premalo okoljsko ambicioznega.