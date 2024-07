Macron se je zmotil in imel prav

Potem ko je Emmanuel Macron 9. junija zaradi poraza svojega zavezništva na evropskih volitvah razpustil spodnji dom parlamenta, narodno skupščino, in državo pahnil v negotovost, je požel nemalo kritik in očitkov. Da je kamikaze, da se igra z državo, da postavlja vse na kocko in skrajno desnemu Nacionalnemu zboru omogoča prosto pot do prevzema oblasti. Na to so bili Marine Le Pen in njeni, kot so nenehno ponavljali, pripravljeni – in kot je včeraj zatrdil predsednik stranke Jordan Bardella, še vedno so. Vse manj priljubljeni Macron si je nemara domišljal, da bo s šok terapijo preobrnil voljo ljudstva. Pri tem se je hkrati zmotil in imel prav.

V izjemno kratki predvolilni kampanji so bile potrebne hitre odločitve. Medtem ko se je Nacionalnemu zboru pridružilo desno krilo Republikancev, se je na levi formirala Nova ljudska fronta (Nepokorna Francija, socialisti, Ekologisti, komunisti), predsednikovo zavezništvo Skupaj pa je na sredini ostalo samo. Osrednje teme predvolilnih soočenj so bile nacionalna varnost, migracije in kupna moč, med seboj pa so se zmerjali z ekstremisti.

»Niti en glas naj ne gre Nacionalnemu zboru,« je večkrat ponovil premier v odhajanju Gabriel Attal, ki je hkrati svaril tudi pred skrajno levico. Prav tej je, z umikom več kot dvesto kandidatur tako iz njenih kot sredinskih vrst, kot kaže, uspel veliki met in poskrbela je za presenečenje.

Mobilizacija je bila velika, največja po volitvah leta 1997 (tudi predčasnih). Kot so pisali francoski mediji, je več ljudi, tudi mladih, ki jih politika doslej ni kaj prida zanimala, zato, da so včeraj lahko oddali svoj glas, celo prestavilo dopust. Macron, čeprav naj bi pristal na drugem mestu, za Novo ljudsko fronto, ljudstva ni obrnil na svojo stran – se pa je to, čeprav zna skrajna desnica dobro igrati na njegove strune, obrnilo proti njej. Kljub temu te volitve niso dale ne zmagovalca ne poraženca: Novi ljudski fronti se ne nakazuje absolutna večina, vendar se za zdaj ne želijo še z nikomer povezati.