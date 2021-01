Vsi ministričini Z-ji

V nadaljevanju preberite:

Slovenski otroci so med tistimi, ki se na daljavo šolajo najdlje. Čeprav nenehno poslušamo, kako so bile šole generator okužb v Sloveniji, rekordno število okuženih dosegamo zdaj, ko so šole zaprte že dvanajst tednov.



Pričakovati je bilo, da se bo število okuženih povečalo, ko bo izdan račun za odpiranja posameznih dejavnosti in vladno požegnana druženja med božično-novoletnimi prazniki. Dejstvo, da bi druženja lahko »žrtvovali« za odprtje vrtcev in šol, pa jih nismo, kaže na prioritete vlade.