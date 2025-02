Vzponi in morebitni padci ameriškega nacionalista

V nadaljevanju preberite:

Zdaj so na dnevnem redu zmagoslavja. Muskov urad je z odpuščanji in odpravo programov v komaj mesecu dni prihranil državi 55 milijard dolarjev, in če bo šlo tako naprej, bo Trump morda lahko res že kmalu vsakemu Američanu nakazal 5000 dolarjev.. To bi bil le delček prihranjenih sredstev, ki jih pričakujejo v prihodnjih mesecih, drugo naj bi šlo za nižanje državnega dolga. Če noče Trump gromkega padca na trda tla v lastni stranki zaradi sporne zunanje politike, bi ga moral spametovati portret zmagovalca hladne vojne Ronalda Reagana, ki ga je obesil na steno za pisalno mizo​ Resolutepa v ovalni pisarni. Zagovornik ZDA kot bleščečega mesta na vrhu hriba je zmagal s poudarjanjem trde in mehke moči države, ki je nastala na ideji svobode.