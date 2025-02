Trump je Zelenskega označil za diktatorja

Ameriški predsednik Donald Trump je danes nadaljeval napade na ukrajinskega predsednika. Potem ko je v torek Volodimirja Zelenskega obtožil, da je začel vojno in da tri leta ni hotel pogajanj – pri čemer ni omenil, da je Rusija napadla Ukrajino –, ga je danes na svojem družbenem omrežju truth social označil za »diktatorja brez volitev« in pripisal, da »bi bilo bolje, da bi ukrepal hitro, saj bo drugače njegova država izginila«.

»Zavrnil je razpis volitev, njegova podpora v ukrajinskih anketah je zelo majhna, edino, v čemer je bil dober, je bilo obvladovanje [Joeja] Bidna po lastnih željah,« je v dodal Trump. »Medtem se uspešno pogajamo o koncu vojne v Rusiji. Biden se tega nikoli ni lotil, Evropa je propadla, Zelenski pa si najverjetneje želi še naprej zlahka služiti denar.« Pri tem se je skliceval na finančno pomoč, ki jo je Washington v skoraj treh letih od začetka ruske invazije zagotovil Ukrajini in ki je Kijevu omogočila, da se je uprl Moskvi. »Volodimir Zelenski, skromni komik, je prepričal Združene države, da so porabile 350 milijard dolarjev za vojno, ki je ni bilo mogoče dobiti in ki se nikoli ne bi smela začeti,« je zapisal predsednik. »ZDA so porabile 200 milijard dolarjev več kot Evropa [...] za vojno, ki je zanjo veliko pomembnejša kot za nas. Mi imamo med sabo velik in lep ocean.«

Vzrok za nenaklonjenost?

Nenaklonjenost Zelenskemu bi lahko izhajala iz Trumpovega prvega mandata, ko bi lahko ukrajinski predsednik morda preprečil ustavno tožbo proti republikancu. Za to bi moral Zelenski razkriti družinske posle prejšnjega demokratskega podpredsednika in poznejšega predsednika Joeja Bidna v Ukrajini, a jih ni. Kljub nenaklonjenosti so zadnji napadi na Zelenskega marsikoga presenetili.

Ameriški predsednik Donald Trump je očitno pozabil, da je vojno pred tremi leti začel ruski predsednik Vladimir Putin. FOTO: Genya Savilov/AFP

Trump je v torek na Floridi ukrajinskega predsednika obtožil, da je zanetil vojno v svoji državi. »Morali bi jo končati – tri leta! Nikoli je ne bi smeli začeti,« je dejal republikanski predsednik in očitno pozabil, da je invazijo začel ruski predsednik Vladimir Putin, ki je leta 2022 v sosednjo državo poslal tanke. Trump je povedal, da sam stoji v ozadju zahtev po volitvah v Ukrajini še pred uresničenjem morebitnega mirovnega načrta, kar bi lahko pomenilo odhod Zelenskega z najvišjega položaja. Američan se o premirju – brez Ukrajine in evropskih držav – dogovarja z Rusijo in je pogovore državnega sekretarja Marca Rubia, svetovalca za nacionalno varnost Mika Waltza, ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova in Putinovega svetovalca Jurija Ušakova označil za zelo dobre. »Rusija hoče narediti nekaj, hočejo ustaviti podivjani barbarizem,« je ocenil o državi, ki je takoj po končanih pogovorih z brezpilotnimi letali napadla Kijev. Ameriški predsednik je celo namignil, da bi lahko Putin ukazal še veliko večje uničenje Ukrajine, pa tega ni hotel.